Проект оборонного бюджета США представлен без санкций по суверенному долгу России

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Власти США представили проект оборонного бюджета страны без санкций по суверенному долгу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта, опубликованного профильным комитетом палаты представителей.
"Законопроект содержал поправку, которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", – следует из документа.
В сентябре палата представителей в рамках проекта оборонного бюджета приняла законодательную инициативу, предполагающую запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы. Под запрет могли подпасть облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций.
Отмечалось, что меры могут быть приняты, если Россия нападет на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, не увидел косвенных подтверждений возможного введения санкций США против РФ.
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