Песков назвал продолжением истерики сообщения о возможных санкциях США против РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что США могут ввести новые санкции против России.

"Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Новые рестрикции якобы распространятся на членов ближайшего окружения Владимира Путина, а также российских производителей энергии. Также санкции подразумевают отключение РФ от системы SWIFT. При этом окончательного решения по данному вопросу не принято.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким образом можно урегулировать ситуацию на Украине. По его словам, важно понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем.