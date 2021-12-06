Песков назвал продолжением истерики сообщения о возможных санкциях США против РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что США могут ввести новые санкции против России.
"Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Новые рестрикции якобы распространятся на членов ближайшего окружения Владимира Путина, а также российских производителей энергии. Также санкции подразумевают отключение РФ от системы SWIFT. При этом окончательного решения по данному вопросу не принято.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким образом можно урегулировать ситуацию на Украине. По его словам, важно понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем.
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