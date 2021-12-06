Песков назвал единственный способ снять напряженность на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким образом можно урегулировать ситуацию на Украине. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

"Снять напряженность можно только одним путем – это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем", – отметил он.

Ранее в Кремле сообщили об озабоченности из-за стягивания Украиной войск в Донбасс. По словам Пескова, это может свидетельствовать о стремлении Киева к силовому разрешению конфликта.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, что составляет половину личного состава украинской армии. Она отметила, что фактический отказ Украины от мирного урегулирования вопроса вызывает серьезное беспокойство у Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что остановить военный конфликт в Донбассе невозможно без непосредственных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Киев должен вести диалог с Москвой, осознавая силу и мощь своей армии.