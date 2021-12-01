Киев направил в Донбасс половину личного состава украинской армии

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, что составляет половину личного состава украинской армии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
"Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ", – подчеркнула она.
Захарова отметила, что фактический отказ Украины от мирного урегулирования вопроса вызывает серьезное беспокойство у Москвы. Нарушения режима прекращения огня фиксируются специальной мониторинговой комиссией ОБСЕ по всей линии соприкосновения.
По данным представителя министерства иностранных дел России, все чаще украинскими военными применяются тяжелые вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. Захарова подчеркнула, что страдают от этого в первую очередь мирные жители, однако западные правозащитники ситуацию игнорируют, несмотря на то, что под ударом оказывается население целого региона.
"Которое вымирает, которое страдает, которое находится на грани катастрофы, и вокруг которого сжимается военное кольцо киевского режима", – подчеркнула она.
Захарова также напомнила, что на рассмотрении Верховной рады президентом Украины Владимиром Зеленским внесен законопроект, предусматривающий допуск иностранных подразделений на территорию страны в 2022 году. Официальный представитель МИД подчеркнула, что это напрямую противоречит Минским соглашениям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна займет сторону России в случае агрессии со стороны Украины. Он отметил, что никогда не встанет на сторону "националистического угара", который, по мнению Лукашенко, в настоящее время наблюдается на Украине.
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