Песков заявил, что Россия не готовится к нападению на кого-либо

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к каким-либо нападениям. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уже неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов", – заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что перемещение военных внутри РФ нельзя ассоциировать с планами по развитию военных действий. При этом пресс-секретарь президента РФ призвал отметить, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, а именно против самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал информацию о предполагаемом нападении РФ на Украину и заявил, что не располагает данными о намерениях России.

