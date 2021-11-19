"Северный поток – 2" будет уничтожен в случае нападения РФ на Украину – СМИ

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Российский газопровод "Северный поток – 2" будет гарантированно уничтожен в том случае, если РФ вторгнется на территорию Украины. К такому выводу пришел обозреватель Леонид Бершидский в материале для Bloomberg.

Эксперт выразил уверенность, что нападение России на Украину вызовет подрыв кропотливо выстроенных отношений с Западом.

Менее масштабные действия России могут сдвинуть сроки запуска газопровода, добавил Бершидский. По его словам, таким шансом обязательно воспользовались бы в Соединенных Штатах.

"США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом", – заявил Бершидский.

Он предположил, что власти России не пойдут на развязывание войны, так как испытывают необходимость в экономическом сотрудничестве с Европой.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее СМИ сообщили, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации.