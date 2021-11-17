Аналитик связал рост цен на газ в Европе с новостями о "Северном потоке – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance
Новое повышение цен на европейском газовом рынке продиктовано последними новостями о приостановке процедуры сертификации трубопровода "Северный поток – 2" в Германии, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT.
Он пояснил, что биржевые цены всегда колеблются под влияниям различных новостей и заявлений.
"Я думаю, что основной причиной нынешнего подорожания стала новость о том, что немецкий регулятор приостанавливает сертификацию "Северного потока – 2" до того, как "Газпром" перерегистрирует компанию в немецкую юрисдикцию", – сказал Юшков.
Эксперт отметил, что такая реакция рынка объясняется тем, что перерегистрация оператора газопровода повлечет пролонгацию сроков по всему процессу сертификации.
17 ноября цена газа на европейском рынке поднялась до 1 150 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября. Данный показатель на 4% больше расчетной цены предыдущего торгового дня.
До этого германский газовый регулятор сообщил о приостановке процесса сертификации оператора трубопровода "Северный поток – 2". Ожидается, что ведомство возобновит процедуру, если форма компании будет приведена в соответствие законодательству ФРГ.
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