Цена газа в Европе достигла 1 150 долларов за 1 тыс кубометров

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Цена газа на европейском рынке поднялась до 1 150 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Данный показатель на 4% больше расчетной цены предыдущего торгового дня.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич планирует попросить у Владимира Путина об увеличении объемов поставляемого газа во время поездки в Москву 24 ноября.

В ходе переговоров, которые запланированы на 25 ноября, планируется обсудить цену, объемы поставляемого газа и сроки действия договора, который заканчивается в конце года.

