Россия не планирует сокращать прокачку газа через Белоруссию – Песков

Фото: ТАСС/Виктора Толочко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о транзите газа через Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что возможное перекрытие Белоруссией поставок российского газа в Европу было бы нарушением транзитного контракта. При этом технически белорусская сторона имеет возможность ограничить транзит. Вместе с тем Путин указал на вероятный ущерб энергетике Европы, что не способствовало бы развитию отношений Москвы и Минска.
Слова президента РФ не означают, что Москва может сократить поставки через эту страну после ввода "Северного потока – 2", заверил представитель Кремля.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
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