Россия не планирует сокращать прокачку газа через Белоруссию – Песков

Фото: ТАСС/Виктора Толочко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о транзите газа через Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что возможное перекрытие Белоруссией поставок российского газа в Европу было бы нарушением транзитного контракта. При этом технически белорусская сторона имеет возможность ограничить транзит. Вместе с тем Путин указал на вероятный ущерб энергетике Европы, что не способствовало бы развитию отношений Москвы и Минска.

Слова президента РФ не означают, что Москва может сократить поставки через эту страну после ввода "Северного потока – 2", заверил представитель Кремля.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.