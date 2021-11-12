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Экономика

15:49

В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу

экономика за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представитель Еврокомиссии Дана Спинан ответила на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что газ – это товар, который не следует использовать для шантажа.

"Газ – это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях", – пояснила Спинан на брифинге.

Ранее белорусский лидер пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом.

Однако в Центре стратегических разработок предупредили, что любые ограничения, в частности прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей, приведут к неблагоприятным последствиям для внешней торговли РФ.

Позже еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, комментируя данное заявление, отметил, что ЕС не даст Минску запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа.

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