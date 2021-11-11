В ЕС заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ

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ЕС не даст Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу по территории Белоруссии. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией", – цитирует его ТАСС.

Джентилони также подчеркнул, что вопросы безопасности газовых поставок в государства ЕС будут внесены в первую оборонную схему Евросоюза, которая будет утверждена в 2022 году и получит название "Стратегический компас ЕС".

Ранее белорусский лидер пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом.