16 марта, 19:01Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении 180-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, который направлялся на Москву в понедельник, 16 марта. Таким образом, число сбитых на подлете к столице с 14-го числа беспилотников достигло 180, написал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Он добавил, что на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.
Массирования атака дронов на столицу началась в субботу. Устранением беспилотников занимаются средства ПВО, чью работу Собянин назвал профессиональной и самоотверженной.
На этом фоне столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.
Собянин сообщил об уничтожении 168-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы