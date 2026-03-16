Собянин сообщил об уничтожении 180-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы

Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, который направлялся на Москву в понедельник, 16 марта. Таким образом, число сбитых на подлете к столице с 14-го числа беспилотников достигло 180, написал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он добавил, что на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Массирования атака дронов на столицу началась в субботу. Устранением беспилотников занимаются средства ПВО, чью работу Собянин назвал профессиональной и самоотверженной.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.