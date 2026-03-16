Политолог Бобров: конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до ноября 2026 года

В Сети появились слухи о тяжелом ранении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Первый, как заметили пользователи, не появляется на публике, а у второго разглядели шесть пальцев на ролике с его выступлением, что может указывать на применение нейросетей. Кому выгодно распространять фейки и близок ли конец конфликту на Ближнем Востоке, разбиралась Москва 24.

Волна слухов

В Сети распространились слухи о тяжелом ранении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который пришел к власти после убийства его отца – Али Хаменеи. Их подогрел глава Пентагона Пит Хегсет, который заявил в ходе брифинга, что политик ранен и, вероятно, "обезображен" в результате ударов США и Израиля. По словам министра, Хаменеи "напуган" и "в бегах", а его отсутствие в публичном пространстве только подтверждает серьезность травм.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил, что Хаменеи "в какой-то форме жив", но пострадал. Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху указал на пресс-конференции на невозможность верховного лидера Ирана появиться на публике, добавив, что не оформил бы ему страховку жизни.





Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля Мы устранили старого тирана. А новый тиран, новая марионетка Корпуса стражей исламской революции, не может показаться на публике.

В СМИ данные о состоянии Хаменеи кардинально разнятся. В частности, британский таблоид The Sun со ссылкой на источники утверждает, что он лишился одной или обеих ног, повредил внутренние органы и впал в кому, находясь в реанимации тегеранской больницы. Однако телеканал CNN, напротив, назвал травмы верховного лидера незначительными, указывая на перелом стопы. В Сети также появилась информация об его эвакуации на лечение в Москву.

При этом официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera подтвердил факт ранения.





Эсмаил Багаи представитель МИД исламской республики Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью. На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже был вынужден опровергать слухи о собственной гибели. Они появились на фоне обращения политика, якобы записанного с помощью ИИ: в частности, на такую мысль пользователей натолкнул момент, где у него будто бы шесть пальцев и нет зубов.

В качестве опровержения Нетаньяху пришлось записать видео в кофейне Sataf под Иерусалимом. На кадрах он заказывает кофе и в шутку показывает пальцы, отвечая на интернет-спекуляции.

"Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наш народ. Мы делаем то, чем сейчас не могу поделиться, но наносим мощные удары и по Ирану, и по Ливану", – заявил он.

Также политик предложил пересчитать его пальцы, продемонстрировав обе руки перед камерой. Затем Нетаньяху пообщался с сотрудниками кофейни и отметил стойкость израильского народа в условиях боевых действий.

Пропаганда восстания?

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с Москвой 24 обратил внимание на то, что слухи вокруг смерти Биньямина Нетаньяху – часть пропагандистской войны.

"Никаких объективных признаков того, что он погиб, не видно. Интернет является распространителем слухов, потому что как только появляется идея, тут же находятся желающие ее подхватить, обсудить и прокомментировать", – рассказал он.

Эксперт связал популярность этих слухов с тем, что значительная часть интернет-аудитории не любит Нетаньяху. Поэтому пользователи подхватывают приемлемую для них мысль, находя какие-то доказательства.

Порассуждал Макаркин и о перспективах завершения событий на Ближнем Востоке. По его мнению, американцы явно рассчитывали на менее длительную операцию, но теперь все затягивается.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Изначально план скорее всего заключался в том, чтобы убить Али Хаменеи и заставить Иран пойти на уступки без наземной операции, которой Трамп хотел бы избежать. Это и жертвы со стороны американских военных, и непредсказуемость последствий, опасения, что можно втянуться в конфликт надолго.

При этом в Иране сейчас доминирует наиболее радикальная антизападная часть элиты, связанная с Корпусом стражей исламской революции, уточнил политолог.

"И она не хочет уступать: если показать слабость внутри страны, где много врагов, это даст импульс противникам режима – они только в январе выходили на улицы и сейчас могут попытаться сделать это снова", – сказал он.

По мнению эксперта, существует два основных сценария дальнейших действий США в Иране. Первый – объявить о победе и завершить операцию, но это проблематично, так как Тегеран требует репараций, а американская аудитория, особенно с учетом убежденности многих в гибели Нетаньяху, вряд ли поверит в успех.

Второй вариант – продолжать давление, делая ставку на внутреннее восстание в Иране или ограниченную наземную операцию, чтобы принудить режим к уступкам или попытаться свергнуть его.

"Задача Ирана – продержаться до того момента, пока американское общество и политический класс не потребуют уходить из страны, а потом консолидировать режим. Задача Трампа – попробовать продолжить наступление и добиться результатов до того, как волнения народа невозможно будет игнорировать", – пояснил Макаркин.

Однако, если конфликт затянется на долгое время, мир ждет кризис нефтяного, а вслед за ним и продовольственного рынка, подчеркнул политолог. При этом для России здесь есть возможность увеличить доходы бюджета за счет роста нефтяных цен.

"Но вопрос: сколько это будет продолжаться? Условно, завтра цены могут быть 150, а послезавтра снова 50, так как война в обозримом будущем должна закончиться, прогнозы идут на уровне нескольких недель. Когда она завершится, пойдет спад цен, потому что объективных причин для роста, кроме перекрытия Ормузского пролива, нет", – заключил эксперт.

Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Александр Бобров в разговоре с Москвой 24 согласился, что сообщения о гибели и увечьях лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны, который стал неотъемлемой частью любых боевых действий.

"В этой ситуации ликвидация главы государства не просто важный символический элемент, демонстрирующий, что политическое руководство может быть дезорганизовано, но еще и надежда на то, что это будет способствовать дестабилизации ситуации и выходу на улицу оппозиции", – добавил Бобров.

В таких условиях у противника появляется шанс, что новые силы, которые придут к власти, пойдут на все требования противоположной стороны. Однако официального подтверждения о серьезных травмах или даже гибели политиков ни со стороны Ирана, ни со стороны Израиля нет, указал эксперт.





Александр Бобров политолог По поводу сроков конфликта: судя по тому, как сейчас все идет, сами военные действия либо должны быть очень быстро свернуты – и это будет означать абсолютное поражение Соединенных Штатов и потерю лица, – либо конфликт перейдет на принципиально другой уровень эскалации, например, через проведение наземной операции или каких-то мощных ударов, вплоть до применения ядерного оружия.

Если стороны пойдут на резкое снижение интенсивности боевых действий, конфликт может быть быть урегулирован до конца марта, предположил Бобров.

"Если произойдет новый виток эскалации, все будет зависеть от того, насколько живучим окажется сам режим в Иране, насколько они смогут отбиваться, и это может затянуться вплоть до промежуточных выборов в США в ноябре. Временные прогнозы здесь – дело неблагодарное", – пояснил эксперт.

Смотреть надо не на то, сколько это будет длиться, а насколько каждая из сторон близка к достижению своих политических целей, резюмировал он.

