Китайский ученый предсказал победу Ирана в конфликте против США и Израиля

Китайский академик, профессор Цзян Сюэцин, проанализировал геополитические события и заявил, что США ждет поражение в военном конфликте с Ираном. Это заявление стало одним из трех предсказаний, сделанных ученым еще в 2024 году. При этом СМИ обратили внимание, что первые два уже сбылись. Подробности – в материале Москвы 24.

США могут вести только холодную войну

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

28 февраля Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что удары были "превентивными", направленными на уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность. После этого стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и не менее 787 граждан, сообщил иранский Красный Полумесяц.

Со стороны Ирана последовал ответный удар, он пришелся по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Целью стали авиабазы США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте.

Через несколько дней после начала спецоперации Трамп заявил, что она продлится дольше первоначальных оценок в 4–5 недель. Говоря с журналистами об атаках на Иран он отметил, что американские войска "еще даже не начинали". Также он добавил, что США могут отправить наземные войска в Иран, "если будет необходимость".

В ходе пресс-конференции в Белом доме президент США отметил, что Ирану был нанесен значительный ущерб и добавил, что это он подтолкнул Израиль к ударам по Ирану.





Дональд Трамп президент США Мы вели переговоры с этими безумцами, и у меня сложилось мнение, что они нападут на нас первыми. Я не хотел, чтобы это произошло. Поэтому, если кто-то кого‑то к чему‑то толкал, то это был я.

Однако академик, профессор истории Цзян Сюэцин, которого в Сети называют "китайским Нострадамусом", выразил мнение, что США проиграют в этой войне. 2 марта авторы шоу Breaking Points попросили профессора прокомментировать его собственное заявление от 2024 года о том, что США не выйдут победителями из конфликта с Ираном.

По словам Сюэцина, США действительно не смогут победить, так как не готовы вести любую другую войну, кроме холодной. Эксперт отметил, что Иран имеет значительные преимущества перед США, ведь готовился к конфликту дольше.





Цзян Сюэцин профессор, писатель, историк Иранцы через своих доверенных лиц смогли по-настоящему понять американский менталитет. Теперь у них есть хорошая стратегия, как ослабить и уничтожить американскую империю.

Ученый напомнил, что страны Персидского залива критически важны для американской экономики, так как они продают нефть и инвестируют в искусственный интеллект. Также он указал, что Иран уже перекрыл доступ к Ормузскому проливу – главному каналу экспорта продовольствия и импорта нефти и газа.





Цзян Сюэцин профессор, писатель, историк Они наносят удары по странам Персидского залива, но не только по военным базам США, но и по критически важным объектам. Они нападут на установки опреснения стран Персидского залива, например, в Эр-Рияде. Без пресной воды останутся 60% населения этих государств.

Китайский профессор сделал вывод, что США столкнулись с нехваткой боеприпасов и неэффективностью ракет-перехватчиков против иранских беспилотников. Он добавил, что американская военная стратегия, основанная на сложных технологиях, не подходит для современных войн.

Сюэцин указал, что Трамп решил начать войну с Ираном, несмотря на предупреждения экспертов, и это привело к катастрофическим последствиям. По его мнению, успешный захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро дал Трампу ощущение силы и самоуверенности.

"Хотя Америка не получает выгоды от войны с Ираном, сам Трамп от нее выигрывает. Почему? Потому что саудиты и израильтяне подкупают его, чтобы он напал на Иран. <…> Если Трампу придется ввести войска в Иран, то он получит чрезвычайные полномочия в военное время, а это позволит ему повлиять на промежуточные выборы. Так что Трамп думает о третьем сроке", – заявил китайский эксперт.

Первые два предсказания

В 2024 году во время лекции профессор Цзян Сюэцин сделал сразу три предсказания, касающиеся политики США: Дональд Трамп выиграет выборы, нападет на Иран и проиграет эту войну.

Он объяснил, что США не смогут победить Иран в том числе потому, что Тегеран способен истощать дорогие американские ракеты с помощью дешевых дронов. В 2024-м ученый так же делал акцент на важности опреснительных установок в странах Персидского заливе и на роли Ормузского пролива.

Сюэцин отмечал, что особенности рельефа и населения Ирана почти исключают возможность продолжительной оккупации. Склонные к гористости территории и сильное сопротивление внутри страны могут быстро привести к провалу операции.

Кроме того, китайский профессор отметил, что война с Ираном и удары соперника по странам Ближнего Востока негативно отразятся на экономике США, сильнее всего задев технологический сектор и рынок искусственного интеллекта.

По мнению эксперта, наземное вторжение в Иран практически невозможно, так как для этого США потребуется около 3–4 миллионов солдат.

Итогом конфликта Ирана и США может стать конец американского влияния и переход к многополярному миру, заявил тогда Сюэцин.