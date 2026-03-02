Дуров заявил, что не может дождаться возвращения в Дубай

Военный конфликт между Израилем и Ираном, который начался 28 февраля, затронул несколько соседних стран. В частности, взрывы были слышны в ОАЭ, где проживают и отдыхают некоторые российские звезды. Как они отреагировали на ситуацию – в материале Москвы 24.
"Здесь нет бомбоубежищ"
Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля, нанеся удары по военным объектам на территории республики. По словам президента США Дональда Трампа, удары направлены на уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Он добавил, что бомбардировки продлятся "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".
От Ирана в ответ последователи ракетные обстрелы территории Израиля и американских баз в соседних странах. В том числе взрывы раздались на территории ОАЭ: в туристических кварталах Дубая, в частности в районе знаменитого отеля Бурдж-аль-Араб. Кроме этого, очевидцы и СМИ сообщали о взрывах в Абу-Даби.
После начала конфликта авиарейсы начали массово отменять и туристы оказались "заблокированы". Однако утром 2 марта стало известно о начале регистрации на ряд вылетающих из Абу-Даби рейсов, в том числе в Москву.
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/julijavavilova
При этом основатель Telegram Павел Дуров отметил, что успел покинуть Дубай до начала конфликта, но все равно считает этот город безопаснее Европы.
Однако возлюбленная бизнесмена, блогер Юлия Вавилова, находится в Дубае. По ее словам, она не собирается уезжать из города, проводит время за компьютерными играми, не читает новостей и не смотрит в окно. Однако позже она показала в соцсетях последствия удара недалеко от ее дома и выразила надежду, что люди находятся в безопасности.
В эпицентре событий оказались и другие российские знаменитости. Модель Виктория Лопырева рассказала подписчикам, что пытается не поддаваться панике, чтобы не напугать сына, но на всякий случай "собрала чемоданы".
"Небо закрыто. В небе ракеты сбивает ПВО. В воздухе слышны взрывы", – сообщила ведущая.
Блогер Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, сначала сообщила в соцсетях, что "все спокойно", но потом призналась, что ей "тревожно и грустно", поскольку наблюдала взрыв "прямо около дома".
Позже она сообщила, что ночью пришли оповещения с "ужасно громким звуком сирены".
Певица Нюша (настоящее имя – Нюша Шурочкина) ранее прилетела в Дубай навестить детей, которые живут с ее бывшим мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Она вышла на связь с подписчиками и заверила, что с ней и детьми все в порядке.
"Бахало, взрывы, работало ПВО"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pashuofficial
В свою очередь, продюсер Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов) рассказал в соцсетях, что первая ночь после начала операции была неспокойной из-за работы ПВО и сирен.
"ПВО долбили всю ночь! Истребители очень громко летали тоже до утра!" – добавил он.
В Дубае Павел находится с семьей: детьми и женой, певицей Ханной (настоящее имя – Анна Иванова). Она также поделилась эмоциями в своем аккаунте.
Жена бизнесмена Зияда Манасира, Виктория Манасир, рассказала в своих соцсетях, что они с супругом собирались вылететь из Дубая 1 марта, в день годовщины свадьбы.
"Жизнь, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Из-за происходящих событий мы остались в номере – обнявшись, без спешки, отмечая этот день тихо и по-настоящему. Не таких "салютов" хотелось бы видеть за окном, конечно", – добавила Манасир.
Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале "Глухарь", рассказала СМИ, что из-за военного конфликта осталась в отеле. Она прилетела в Абу-Даби на день рождения подруги и должна была вылетать обратно вечером 28 февраля.
"Только легли спать, потому что уже были без сил, и началось… Бахало, взрывы, работало ПВО... Конечно, мне не привыкать сидеть под обстрелами. Я не раз бывала в горячих точках. Но все равно страшно", – рассказала она.
Также актриса поделилась, что внезапно телефоны всех находящихся в здании начали издавать громкие сигналы тревоги. Происходящее Тарасова назвала "адом" и "ужасной реальностью".