Дуров заявил, что не может дождаться возвращения в Дубай

Военный конфликт между Израилем и Ираном, который начался 28 февраля, затронул несколько соседних стран. В частности, взрывы были слышны в ОАЭ, где проживают и отдыхают некоторые российские звезды. Как они отреагировали на ситуацию – в материале Москвы 24.

"Здесь нет бомбоубежищ"

Фото:AP Photo/Altaf Qadri

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля, нанеся удары по военным объектам на территории республики. По словам президента США Дональда Трампа, удары направлены на уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Он добавил, что бомбардировки продлятся "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

От Ирана в ответ последователи ракетные обстрелы территории Израиля и американских баз в соседних странах. В том числе взрывы раздались на территории ОАЭ: в туристических кварталах Дубая, в частности в районе знаменитого отеля Бурдж-аль-Араб. Кроме этого, очевидцы и СМИ сообщали о взрывах в Абу-Даби.

После начала конфликта авиарейсы начали массово отменять и туристы оказались "заблокированы". Однако утром 2 марта стало известно о начале регистрации на ряд вылетающих из Абу-Даби рейсов, в том числе в Москву.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/julijavavilova

При этом основатель Telegram Павел Дуров отметил, что успел покинуть Дубай до начала конфликта, но все равно считает этот город безопаснее Европы.





Павел Дуров основатель Telegram К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, так что я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя еще большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай по статистике безопаснее, даже когда летают ракеты. Не могу дождаться возвращения.

Однако возлюбленная бизнесмена, блогер Юлия Вавилова, находится в Дубае. По ее словам, она не собирается уезжать из города, проводит время за компьютерными играми, не читает новостей и не смотрит в окно. Однако позже она показала в соцсетях последствия удара недалеко от ее дома и выразила надежду, что люди находятся в безопасности.

В эпицентре событий оказались и другие российские знаменитости. Модель Виктория Лопырева рассказала подписчикам, что пытается не поддаваться панике, чтобы не напугать сына, но на всякий случай "собрала чемоданы".

"Небо закрыто. В небе ракеты сбивает ПВО. В воздухе слышны взрывы", – сообщила ведущая.

Блогер Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, сначала сообщила в соцсетях, что "все спокойно", но потом призналась, что ей "тревожно и грустно", поскольку наблюдала взрыв "прямо около дома".

Позже она сообщила, что ночью пришли оповещения с "ужасно громким звуком сирены".





Анна Заворотнюк блогер Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться, не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома.

Певица Нюша (настоящее имя – Нюша Шурочкина) ранее прилетела в Дубай навестить детей, которые живут с ее бывшим мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Она вышла на связь с подписчиками и заверила, что с ней и детьми все в порядке.

"Бахало, взрывы, работало ПВО"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pashuofficial

В свою очередь, продюсер Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов) рассказал в соцсетях, что первая ночь после начала операции была неспокойной из-за работы ПВО и сирен.

"ПВО долбили всю ночь! Истребители очень громко летали тоже до утра!" – добавил он.

В Дубае Павел находится с семьей: детьми и женой, певицей Ханной (настоящее имя – Анна Иванова). Она также поделилась эмоциями в своем аккаунте.





Ханна певица Все на кипише страшном, кто-то уехал, кто-то пытается улететь через Саудовскую Аравию, мы пока думаем, что делать, но сейчас все стало спокойней пока именно у нас, только истребители летают.

Жена бизнесмена Зияда Манасира, Виктория Манасир, рассказала в своих соцсетях, что они с супругом собирались вылететь из Дубая 1 марта, в день годовщины свадьбы.

"Жизнь, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Из-за происходящих событий мы остались в номере – обнявшись, без спешки, отмечая этот день тихо и по-настоящему. Не таких "салютов" хотелось бы видеть за окном, конечно", – добавила Манасир.

Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале "Глухарь", рассказала СМИ, что из-за военного конфликта осталась в отеле. Она прилетела в Абу-Даби на день рождения подруги и должна была вылетать обратно вечером 28 февраля.

"Только легли спать, потому что уже были без сил, и началось… Бахало, взрывы, работало ПВО... Конечно, мне не привыкать сидеть под обстрелами. Я не раз бывала в горячих точках. Но все равно страшно", – рассказала она.

Также актриса поделилась, что внезапно телефоны всех находящихся в здании начали издавать громкие сигналы тревоги. Происходящее Тарасова назвала "адом" и "ужасной реальностью".

