Иноагент Моргенштерн пожалел, что сбежал из России в США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Моргенштерн признан в России иноагентом)

Рэп-исполнитель Моргенштерн, признанный Минюстом иноагентом, признался, что пожалел об эмиграции в США. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, ему не нравится в Штатах, и ему не хотелось бы там жить. Моргенштерн рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными музыкантами, но работа с ними разочаровала его из-за чрезмерного капитализма и "отсутствия человечности".

"Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию. Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку", – заявил музыкант.

Он добавил, что хотел бы снова вернуться в российские чарты. Он выразил надежду, что за время эмиграции не потерял связи с россиянами, для которых он хотел бы снова делать песни.

После начала СВО Моргенштерн осудил спецоперацию и улетел за границу. 6 мая прошлого года министерство юстиции РФ включило исполнителя в реестр физлиц-иноагентов.

Из материалов ведомства следует, что Моргенштерн получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн".



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