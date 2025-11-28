Даня Милохин рассказал, что зарабатывает на жизнь в ОАЭ работой курьером и боями

Блогер Даня Милохин рассказал, что ему приходится работать доставщиком товаров и таксистом, чтобы заработать на жизнь в Дубае. Что известно об уехавшей за границу звезде соцсетей – читайте в материале Москвы 24.

"Могу посоветовать несколько ресторанов"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danya_milokhin

Блогер Даня Милохин, с 2023 года проживающий в Дубае, рассказал, что работает доставщиком еды. Об этом звезда соцсетей сообщил во время прямого эфира в социальной сети, отвечая на вопрос одного из подписчиков.





Даня Милохин блогер Я работаю в доставке еды. Так что, ребята, если вы здесь живете, могу посоветовать несколько приятных ресторанов.

Во время трансляции блогер также добавил, что некоторое время работает в такси и для него это оказалось "реально прибыльной темой".

Позже изданию Super.ru Даня рассказал подробности. Он отметил, что устроился работать курьером еще полгода назад. Сейчас его все устраивает: удобный график с 09:00 до 15:00 или 17:00, а также размер заработной платы, позволяющий покрыть основные траты.

Милохин рассказал, что выбирал между работой на стройке и доставщиком товаров, но остановился на втором варианте. По его словам, курьерам не нужно находиться на жаре каждый день, кроме того, работникам предоставляется отдельное жилье.

Блогер также продолжает зарабатывать на новом хобби – частных боксерских поединках. По данным СМИ, в ноябре Даня вышел на ринг в Барселоне на закрытом мероприятии.

"Еще есть шанс, что меня купят… Ну, как купят... Я сейчас делаю Шенген в Европу. И меня хочет купить один какой-то богатый тип, чтобы я на его дне рождения побился с кем-то. <...> Честно, я думал об этом, когда начинал заниматься боксом, – что некоторые супербогатые люди будут звать меня на такие мероприятия", – поделился тиктокер с подписчиками.



Позже появились видео с боя, а затем сам Милохин показал подписчикам избитое лицо.

"Всем привет! А я с фингалами гуляю по Испании. Это Барселона, детка", – рассказал он.

Милохин решил заняться боксом после того, как покинул Россию. Летом в интервью изданию Sport24 он рассказал, что настроен на серьезные победы в этом виде спорта.

"Я не зациклен на деньгах, в этом деле они для меня не самое главное. Хочется набрать популярность в боксе, показать людям, что я могу", – отметил он.

До 2025 года два поединка Милохина против коллег-блогеров из других стран завершились его победой, отметил автор публикации.

Отъезд из России

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danya_milokhin

Даня Милохин уехал из России в Дубай осенью 2022 года, но в начале сентября 2023-го неожиданно вернулся. Перед этим тиктокер заявил своей аудитории, что хочет "дать второй шанс" своей Родине.

"Уехал тогда сгоряча, рвать все связи было глупо. С возрастом становишься терпимее и понимаешь, что страны, как и люди, заслуживают второго шанса. Я даю этот шанс, поэтому я здесь", – цитировали блогера СМИ.

Однако вскоре после его возвращения глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны, заявив, что служба в армии может поспособствовать "патриотическому воспитанию" молодого человека.

Вскоре после этого Даня улетел из России обратно в Дубай. Позже он признался, что после публичного заявления Мизулиной первым же рейсом улетел из страны, потому что испугался призыва.

После новостей о жизни и работе Милохина в ОАЭ глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ему вернуться и все-таки отслужить в армии. Об этом сообщило издание "Абзац".





Виталий Бородин глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Я призываю его вернуться обратно в Россию и отдать долг перед Родиной. У нас в армии солдат кормят, одевают – и не нужно будет скитаться по Дубаю, работая курьером. Милохин, приезжай в Россию! Здесь тебя ждут. Там ты никому не нужен и не интересен, поэтому работаешь курьером, водителем, уборщиком. Для них ты не востребован, а нам необходим.

До отъезда из России Милохин был одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров. По данным Forbes, в 2021 году его годовой доход составлял около 110 миллионов рублей. За рекламную интеграцию звезда соцсетей брал от 3 миллионов рублей.