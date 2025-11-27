27 ноября, 12:51Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин признался, что работает курьером в Дубае
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Блогер Даня Милохин на одном из своих стримов признался, что работает доставщиком еды в Дубае. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Чем зарабатываешь? Я работаю здесь в доставке, доставляю еду. Так что, ребят, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных", – сказал он во время общения с аудиторией.
Блогер покинул Россию в сентябре 2022 года и вернулся в 2023-м. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны проверить, почему молодой человек не служил в армии.
После этого Милохин улетел в Дубай. По его словам, он испугался призыва в вооруженные силы.
