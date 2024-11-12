Блогер Милохин проиграл суд автору песни "Владимир Путин – молодец!" Лихачеву

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Автор песни "Владимир Путин – молодец!" Олег Лихачев выиграл суд против блогера Дани Милохина за использование его композиции в видеоролике, сообщает "Московский комсомолец".

Лихачев требовал от Милохина компенсацию на сумму 400 тысяч рублей, в итоге суд обязал ответчика выплатить данную сумму.

"Хотя ранее я ему предлагал как альтернативу записать совместную композицию на мой новый трек и избежать иска. Он проигнорировал мое предложение", – сказал Лихачев.

По его словам, исполнительный лист на возбуждение исполнительного производства уже находится у судебных приставов Оренбурга. Также Лихачев в форме судебного пристава записал язвительный видеоролик, посвященный Милохину: "Ты проигнорировал все суды, и это твое право. Твои карточки заблокированы, и тебе запрещен выезд из России".

За аналогичное нарушение авторских прав Лихачев уже взыскал компенсацию с Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории России), Егора Крида, Вали Карнавал, Ани Покров и Егора Шипа.

Иск в отношении Милохина за нарушение авторских прав был подан в октябре 2023 года. Тогда Лихачев потребовал от блогера денежную компенсацию. Однако Лихачев признал, что, спев эту песню, Милохин мог реабилитироваться в глазах граждан РФ и главы государства за то, что он уехал за границу.