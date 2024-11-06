Певец Руссо подал иск на 5,7 млн рублей к фигуранту дела о его похищении

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Певец Авраам Руссо подал иск на 5,7 миллиона рублей к фигуранту дела о его похищении Владимиру Шестопалову, сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

"Иск мы подали в Люблинский суд Москвы, рассмотрение пока не назначено", – приводит слова адвоката РИА Новости.

Руссо увеличил сумму иска с 5 до 5,7 миллиона рублей. По словам адвоката, в нее входит моральная компенсация, сопутствующие расходы и юридическое консультирование.

Ранее суд прекратил уголовное преследование фигуранта дела о похищении Руссо Шестопалова. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности.

Похищение Руссо произошло в 2004 году. По версии следствия, в январе того года гендиректор ТОО КБФ АСТ Тельман Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после отвел его к себе в кабинет, где вместе с другими мужчинами избил. В 2018 году Исмаилову заочно было предъявлено обвинение в похищении певца.

В марте 2022 года одному из похитителей певца Зауру Марданову был вынесен приговор. Его приговорили к семи годам колонии.

При этом Шестопалова задержали по подозрению в попытке похищения в аэропорту Шереметьево только в сентябре 2024 года.