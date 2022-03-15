"Московский патруль": суд вынес приговор похитителю певца Авраама Руссо

Похитителя певца Авраама Руссо Заура Марданова приговорили к семи годам колонии. Дело рассматривал Пресненский суд столицы.

Как считают следователи, племянник бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова принимал активное участие в похищении музыканта Авраама Руссо. Это преступление произошло в 2004 году и с тех пор шло разбирательство. Оно затянулось из-за того, что все фигуранты скрылись от следствия. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

