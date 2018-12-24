Следственный комитет России завершил расследование дела о похищении певца Авраама Руссо, которое произошло в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова, Владимира Гусакова", – сказано в сообщении ведомства. Их обвиняют по статье "Похищение человека". По данным СМИ, Марданов – племянник экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, а Гусаков работал у него водителем.
Следователи собрали необходимые доказательства и направили материалы уголовного дела в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. "В отношении остальных соучастников вышеуказанного преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому в настоящее время продолжается расследование, а также международный розыск обвиняемого Тельмана Исмаилова и других лиц", – добавили в ведомстве.
СК завершил расследование дела о похищении певца Авраама Руссо
По данным следователей, в январе 2004 года экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обманом заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после этого отвел его к себе в кабинет. Там он совместно с другими мужчинами избил Руссо. "Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях", – уточнили в СК.
В сентябре 2018 года Марданов был арестован до 17 ноября. Ему предъявили обвинение в похищении человека. Однако 15 октября Мосгорсуд изменил Марданову меру пресечения, освободив его под залог в 10 миллионов рублей.
Самому Тельману Исмаилову в октябре заочно предъявили обвинение по делу о похищении Авраама Руссо.
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