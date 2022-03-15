Постпред РФ при ООН назвал условия для прекращения огня на территории Украины

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Условиями прекращения огня на Украине являются демилитаризация страны и ее отказ от присоединения к НАТО. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, отказ от присоединения к Альянсу Украина должна закрепить в Конституции.

"Когда цели специальной военной операции будут достигнуты, она прекратится", – цитирует Небензя ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вступления страны в НАТО. Он отметил, что Киев годами слушал заявления представителей Альянса про открытые двери. При этом сейчас Украина не может присоединиться к НАТО.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение, что Запад совершил ошибку, пообещав Украине и Грузии членство в НАТО. Он также признал, что Евросоюз потерял возможность сближения России с Западом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

