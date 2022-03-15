В ДНР сообщили, что украинские войска удерживают 17 детей в Славянске

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Украинские военнослужащие удерживают 17 детей в Славянске, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"Планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14:00 по киевскому времени", – приводит сообщение штаба РИА Новости.

По словам жителей Мирного, Гранитного и Староигнатьевки, дети были направлены на оздоровительный отдых еще 20 февраля. В штабе потребовали незамедлительно их освободить.

Ранее российские военные освободили 300 мирных жителей, которых украинские националисты удерживали в качестве заложников в православном монастыре в поселке Никольское в Донбассе. Часть живой силы националистов была уничтожена в ходе освобождения населенного пункта, остальные были рассеяны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

