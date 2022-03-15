Минобороны РФ показало видео с брошенной украинской техникой в Херсонской области

Видео: министерство обороны России

Министерство обороны РФ показало видео с пораженной техникой Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

На видео видны скопления выведенной из строя бронетехники и разбросанные на дорогах обломки: поврежденные рамы, колеса и гусеницы.

На записи показаны брошенные бронемашины, установки реактивных систем залпового огня и грузовики. Их видно как в населенных пунктах, так и на дорогах.

Отмечается, что часть украинской техники, которая видна на видео, сгорела.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российскими военными под полный контроль была взята вся территория Херсонской области. Также войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Пантелеймоновка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.