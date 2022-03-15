В Киеве ввели комендантский час

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Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта.

"Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно, только чтобы дойти до укрытия", – написал Кличко в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что соответствующее решение приняло военное командование. Кличко призвал жителей Киева в течение ближайших двух дней находиться дома и уходить в укрытия по сигналу тревоги.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области. Также войска Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяли под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышли на рубеж Верхнеторецкое – Новоселовка.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

