Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

13:03

ВС РФ освободили 300 гражданских в православном монастыре в Донбассе

политика

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Российские военные освободили 300 мирных жителей, которых украинские националисты удерживали в качестве заложников в православном монастыре в поселке Никольское в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов", – сказал он.

Конашенков отметил, что часть живой силы националистов была уничтожена в ходе освобождения населенного пункта, остальные были рассеяны. Заложники и постройки на территории монастыря не пострадали.

Ранее Конашенков сообщил, что в начала специальной операции на Украине российские военные уничтожили 3 687 объектов украинских вооруженных сил. Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя 99 самолетов и 128 беспилотников, 1 194 танка и единиц бронетехники, 991 единицу автомобильной техники, 121 реактивную систему залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ освободили порядка 300 мирных жителей и монахов в поселке Никольское на Украине

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать