ВС РФ освободили 300 гражданских в православном монастыре в Донбассе

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Российские военные освободили 300 мирных жителей, которых украинские националисты удерживали в качестве заложников в православном монастыре в поселке Никольское в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов", – сказал он.
Конашенков отметил, что часть живой силы националистов была уничтожена в ходе освобождения населенного пункта, остальные были рассеяны. Заложники и постройки на территории монастыря не пострадали.
Ранее Конашенков сообщил, что в начала специальной операции на Украине российские военные уничтожили 3 687 объектов украинских вооруженных сил. Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя 99 самолетов и 128 беспилотников, 1 194 танка и единиц бронетехники, 991 единицу автомобильной техники, 121 реактивную систему залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ освободили порядка 300 мирных жителей и монахов в поселке Никольское на Украине
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