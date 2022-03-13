ВС РФ уничтожили 3 687 военных объектов Украины – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

С начала специальной операции на Украине российские военные уничтожили 3 687 объектов украинских вооруженных сил, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя 99 самолетов и 128 беспилотников, 1 194 танка и единиц бронетехники, 991 единицу автомобильной техники, 121 реактивную систему залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов.

"Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", – сказал Конашенков.

Он отметил, что силы ЛНР в ходе наступления закрепились в северных районах города Попасная и полностью блокировали населенный пункт Боровское. Также подразделения Народной милиции ЛНР блокировали Серодонецк с востока и юга.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.