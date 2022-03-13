МО РФ показало кадры уничтожения полевого командного пункта ВСУ

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения российской артиллерией командного пункта украинских войск.

"Минобороны России опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ", – цитирует военное ведомство РИА Новости.

На кадрах ролика с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда. Цель была полностью уничтожена.

Ранее ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Видеозапись удара опубликовало Минобороны РФ. На кадрах показано точное попадание ракеты "Вихрь" в украинскую гусеничную бронемашину.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.