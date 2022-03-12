Подвижек в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе нет – Пушилин

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Подвижек в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе нет. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"К сожалению, нет. Все действия киевского режима заключатся в блокировании, то есть любой возможности выхода гражданских лиц, плюс это дублируется неонацистскими образованиями. Я говорю про Мариуполь, в частности", – сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин уточнил, что в Мариуполе люди чаще всего вырываются самостоятельно, или их выставляют "живым щитом", а подразделения ДНР позже их эвакуируют.

11 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что за сутки гуманитарным коридором в Мариуполе воспользовались 69 человек, в том числе 17 детей. При этом он уточнял, что официально коридор не работает.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.