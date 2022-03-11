Гуманитарным коридором в Мариуполе за сутки воспользовались 69 человек

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Гуманитарным коридором в Мариуполе за прошедшие сутки воспользовались 69 человек, включая 17 детей. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

При этом он подчеркнул, что официально коридор не работает

"По гуманитарному коридору. Вы, наверное, уже все знаете, что официально он не работает, но есть и хорошее – люди потихоньку начинают выходить оттуда", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты используют режим тишины только для улучшения своих позиций.

Кроме того, он напомнил, что РФ выступила с инициативой к официальному Киеву по открытию 10 марта с 10:00 по московскому времени гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя, Энергодара, Волновахи, Изюма.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.