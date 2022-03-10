Националисты используют режим тишины только для улучшения своих позиций – Минобороны РФ

Украинские националисты используют режим тишины только для улучшения своих позиций. Об этом заявил глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня с 10 часов утра в соответствии с достигнутыми договоренностями на маршрутах, инициированных Российской Федерацией, и дополнительных, открытых по просьбе украинской стороны, Вооруженными силами России введены режимы тишины, которые в настоящее время неукоснительно соблюдаются", цитирует его РИА Новости.
По его словам, с 10:19 отмечены многочисленные перегруппировки отдельных подразделений батальонов территориальной обороны и огневое воздействие по позициям Вооруженных сил России, а также формированиям Луганской и Донецкой народных республик, практически на всех направлениях при этом вблизи гуманитарных коридоров.
"Таким образом, режим тишины используется националистами только для улучшения своих позиций", – добавил Мизинцев.
Кроме того, он напомнил, что РФ выступила с инициативой к официальному Киеву по открытию в четверг, 10 марта, с 10:00 по московскому времени гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя, Энергодара, Волновахт, Изюма.
"Нами достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве маневренных огневых точек", – рассказал генерал-полковник.
Ранее Мизинцев заявил, что власти Украины санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто предпримет попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории. По его словам, радикалы на Украине удерживают в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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