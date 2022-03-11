Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены – Минобороны РФ

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Российские войска полностью блокировали Мариуполь, однако все основные дороги города заминированы националистами, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

"Город заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами, а вооруженные лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах", – сказал он.

Мизинцев отметил, что саперы Народной милиции ДНР пытались провести разминирование подступов к Мариуполю, однако им не удалось этого сделать из-за интенсивных обстрелов со стороны националистов.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшие сутки гуманитарным коридором в Мариуполе воспользовались 69 человек, в том числе 17 детей. При этом он напомнил, что официально коридор не работает.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

