В МО заявили, что войска ДНР взяли Волноваху

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Войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, под контроль России также отошли населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. Конашенков отметил, что продвижение в глубину составило до 6 километров.

Он рассказал, что подразделения народной милиции ДНР сжимали кольцо окружения в Мариуполе, а общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров. ВС РФ вышли на рубеж Петровское – Евгеновка – Октябрьская.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что республики контролируют свыше 80 населенных пунктов. По его словам, освобождение Волновахи – маленькая победа, которая в будущем приведет к взятию Мариуполя.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты используют режим тишины только для улучшения своих позиций. По его словам, с 10:19 10 марта отмечены многочисленные перегруппировки отдельных подразделений батальонов территориальной обороны и огневое воздействие по позициям Вооруженных сил России, а также формированиям Луганской и Донецкой народных республик, практически на всех направлениях при этом вблизи гуманитарных коридоров.

