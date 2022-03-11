Минобороны показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и Народной милиции ДНР.

На карте продемонстрировано, что украинские военные полностью потеряли населенный пункт Волноваха. Кроме того, ВС РФ вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое, Новомайское и Егоровка.

Также показаны попавшие в окружение части войск Украины в районе Благодатного. Помимо этого, из карты следует, что украинские войска организуют в населенных пунктах укрепрайоны.

По данным Минобороны, за время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3 346 объектов военной инфраструктуры Украины.

"Уничтожены 121 беспилотный летательный аппарат, 1 067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники", – отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российские войска полностью блокировали Мариуполь, однако все основные дороги города заминированы националистами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.