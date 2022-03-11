Песков уточнил, кто может поехать в качестве добровольца на Украину

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, кто может отправиться на Украину в качестве добровольца.

По его словам, привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается. Он отметил, что глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии.

"Соответственно, речи о наших согражданах не шло", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев в Донбасс. По словам президента, добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы поддержать РФ, нужно помочь добраться в зону боевых действий.

Так он отреагировал на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что огромное число добровольцев готовы приехать на помощь ДНР и ЛНР. По словам главы Минобороны, с Ближнего Востока приходит больше всего заявок – свыше 16 тысяч.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.