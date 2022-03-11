Путин одобрил идею Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил Владимиру Путину передать Вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофеи.

По его словам, у ВС России скопилось большое количество украинского оружия: зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия.

"Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону", – сказал Шойгу на заседании Совбеза РФ.

Ранее Путин согласился с идеей привлечения добровольцев в Донбасс. По словам президента, добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы поддержать РФ, нужно помочь добраться в зону боевых действий.

Так он отреагировал на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что огромное число добровольцев готовы приехать на помощь ДНР и ЛНР. Причем, по словам главы Минобороны, с Ближнего Востока приходит больше всего заявок – свыше 16 тысяч человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.