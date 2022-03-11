Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев в Донбасс. Об этом он заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
По словам президента, добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы поддержать РФ, нужно помочь добраться в зону боевых действий.
"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", – сказал российский лидер.
Так он отреагировал на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что огромное число добровольцев готовы приехать на помощь ДНР и ЛНР. Причем, по словам главы Минобороны, с Ближнего Востока приходит больше всего заявок – свыше 16 тысяч человек.
"К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении", – сказал министр.
Также Путин поддержал инициативу Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение военным Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, министр обороны на фоне того, что идут бесконтрольные поставки разного вооружения Украине, предложил поставить на вооружение Народной милиции ДНР и ЛНР средства противовоздушной обороны, включая переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев в Донбасс
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