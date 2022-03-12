Российские военнослужащие вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ

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Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также были сбиты пять беспилотников, в том числе два "Байрактара ТБ-2" и одна "Точка-У". Всего выведено из строя 3 491 объект ВСУ, уничтожены 123 БПЛА, 1 127 танков, 115 реактивных систем залпового огня, 423 миномета и 934 единицы спецавтотехники.

Кроме того, под контроль были взяты населенные пункты Валериановка, Зеленый Гай, Суровцевка, Щедрищево и Житловка. Были блокированы Новоандреевка и Рубежное. Также армия вышла к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайоровское, Павловка.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

