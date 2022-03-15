Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не попасть в НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил заявил о необходимости признать, что стране не попасть в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинские власти годами слушали заявления представителей НАТО про открытые двери. При этом сейчас Украина не может присоединиться к Альянсу.

"Это правда, и нужно это признавать", – заключил Зеленский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кризис на Украине не должен стать причиной войны между Россией и Альянсом. Он указал, что НАТО проявила резкую реакцию на действия России. В частности, специалисты Альянса проводили обучение десятков тысяч украинских солдат.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение, что Запад совершил ошибку, пообещав Украине и Грузии членство в НАТО. Он также признал, что Евросоюз потерял возможность сближения России с Западом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.