Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны

Фото: Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По его словам, эту тему в контексте происходящих на Украине событий вбрасывает Запад, чаще всего члены НАТО.
Лавров добавил, что Москва никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны.
"У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим. Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме", – цитирует главу МИД РФ РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что ядерные силы России переведены в особый режим после заявления главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В конце февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в конечном итоге ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО. Она заявила, что под угрозой из-за действий РФ якобы окажутся страны Балтии, Польша, Молдова.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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