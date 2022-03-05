Ядерные силы РФ переведены в особый режим – Путин

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Владимир Путин заявил, что ядерные силы России переведены в особый режим после заявления главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом глава государства заявил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
"Министр Великобритании ляпнула, что НАТО вовлечена в конфликт, из-за чего было принято решение о приведении сил сдерживания в готовность", – сказал Путин.
В конце февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в конечном итоге ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО. Она заявила, что под угрозой из-за действий РФ якобы окажутся страны Балтии, Польша, Молдова.
"Этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе", – выразила мнение британский министр.
В заключение она предупредила Европу об ожидающихся "экономических жертвах".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие американского ядерного оружия на территории европейских стран неприемлемо. Он подчеркнул, что Россия призывает США вернуть его домой. Также, по словам министра, США совместно с неядерными странами НАТО отрабатывают сценарий применения ядерного оружия по России в рамках совместных миссий.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Третья мировая война была бы ядерной – Лавров
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