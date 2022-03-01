Лавров заявил о неприемлемости нахождения ядерного оружия США в Европе

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Присутствие американского ядерного оружия на территории европейских стран неприемлемо, Россия призывает США вернуть его домой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии Конференции по разоружению в формате видеообращения.

"Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов", – сказал Лавров.

По его словам, США совместно с неядерными странами НАТО отрабатывают сценарий применения ядерного оружия по России в рамках совместных миссий.

Ранее Лавров заявил, что трагедия Украины – результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима. Он отметил, что действующий киевский режим образовался после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

