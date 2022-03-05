Лавров заявил о желании Киева спровоцировать конфликт между НАТО и РФ

Фото: depositphotos/borkus

Заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его стремлении спровоцировать конфликт между НАТО и РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

"У меня возникает вопрос: если он [Зеленский] так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит, он все-таки полагается на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров", – приводит слова Лаврова ТАСС.

По словам Лаврова, получается, что Зеленский не слышит постоянных утверждений, которые звучат от Запада, о том, что НАТО не планирует вмешиваться в этот конфликт.

"И получается, что он все-таки стремится спровоцировать конфликт с участием НАТО, между НАТО и Россией", – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что ситуация с перспективами переговоров Москвы и Киева выглядит странно, поскольку украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить очередную встречу.

Лавров добавил, что военнослужащие РФ сделали все от них зависящее для функционирования гуманитарных коридоров на Украине.

"Главное теперь, чтобы людей выпускали из городов, населенных пунктов по созданным гуманитарным коридорам, в рамках которых обеспечивается безопасность нашими военными", – подчеркнул Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о существующей угрозе прямого столкновения России и НАТО. По словам дипломата, отношения между сторонами серьезно изменятся, но пока сложно предсказать, каким именно образом.

В конце января Соединенные Штаты передали России свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.