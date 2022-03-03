Лавров прокомментировал заявления французских политиков о России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недружественные высказывания французских политических деятелей о России, заявив, что они петушатся. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ну петух у французов национальный, так сказать, символ. Так петушатся они очень часто", – сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина должна пройти процедуру денацификации по аналогии с Германией в XX веке. По его словам, в Сети можно найти видео, которые подтверждают, насколько свободно себя чувствуют неонацисты на Украине. В частности, он привел в пример шествия, участники которых носят портреты военных преступников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.