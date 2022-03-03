Лавров заявил, что высказывания о ядерной войне поступают от Запада

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что третья мировая война может быть только ядерной. Он обратил внимание, что подобные высказывания поступают от Запада.

"Обращаю ваше внимание, что это в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он уточнил, что заявление о ядерной войне сначала сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, а затем и президент Украины Владимир Зеленский. По словам министра, западные аналитики пытаются вменять России, что сейчас происходит эскалация ради деэскалации.

Ранее Лавров заявил, что присутствие американского ядерного оружия на территории европейских стран неприемлемо. Он подчеркнул, что Россия призывает США вернуть его домой. Также, по словам министра, США совместно с неядерными странами НАТО отрабатывают сценарий применения ядерного оружия по России в рамках совместных миссий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

