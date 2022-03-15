Совбез РФ заявил о получении документов о подготовке Киевом вторжения в Крым

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Во время спецоперации РФ по защите ДНР и ЛНР были получены документы о подготовке украинской столицей вторжения в Крым, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

"В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма", – отметил Патрушев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская спецоперация по защите Донбасса упредила готовившееся в марте наступление украинских вооруженных сил на ДНР и ЛНР. По его словам, российские военные смогли заполучить документы, подтверждающие подготовку Киева к наступательным действиям.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту подготовки ударной группировки Нацгвардии Украины к нападению на Донбасс.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.