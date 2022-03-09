Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подготовки Украиной нападения на Донбасс

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Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту подготовки ударной группировки Нацгвардии Украины к нападению на Донбасс. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", – говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская спецоперация по защите Донбасса упредила готовившееся в марте наступление украинских вооруженных сил на ДНР и ЛНР. По его словам, российские военные смогли заполучить документы, подтверждающие подготовку Киева к наступательным действиям.
Накануне сообщалось, что войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь украинских населенных пунктов. За время с начала спецоперации военные РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе – 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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