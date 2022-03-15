Заболеваемость COVID-19 в России снизилась за неделю на 41,4%

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю уменьшилась на 41,4%. Такая информация приводится на официальном сайте Роспотребнадзора.
В течение 10-й недели года в РФ отмечено 361 292 случая заболевания. Показатель составил 246,2 на 100 тысяч населения.
"В структуре заболеваемости 8,2% случаев приходятся на 3 субъекта (Москва – 2,7%, Санкт-Петербург – 4,5% и Московская область – 1,0%), 91,8%, соответственно, приходятся на остальные субъекты страны", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Рост случаев коронавируса на прошедшей неделе наблюдался лишь в одном регионе.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что 97% всех выявленных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.
Ранее главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко допустила возможность появления новой волны COVID-19 в России. Это может произойти на фоне снижения уровня коллективного иммунитета и отказа от вакцинации.
До этого главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в России заболеваемость коронавирусом снизится к июню 2022 года, после чего пандемия может завершиться.
В России за сутки госпитализировали 7 273 человека с коронавирусом. Это на 168,2% больше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 84 регионах, снижение – в одном.
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