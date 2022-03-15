Гинцбург рассказал, кому следует продолжать носить маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отмена масочного режима в Москве обусловлена тем, что большая часть горожан имеют антитела к коронавирусу. Однако, как заявил ученый, лицам без иммунитета стоит продолжать носить маски.

"Я изначально считал, что маски нужно носить только тем, кто не защищен, не вакцинирован. <...> Тем же, кто не защищен, все еще важно вакцинироваться", – приводит его слова ТАСС.

Гинцбург также ответил на вопрос о том, можно ли считать, что пандемия коронавируса закончилась. Директор Центра имени Гамалеи заявил, что вирус все время меняется, поэтому сложно прогнозировать эпидемиологическую ситуацию.

Накануне Сергей Собянин отменил масочный режим. Требования по использованию защитных масок в столице перестают действовать с 15 марта. По словам мэра, это решение принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в городе.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев назвал отмену масочного режима в Москве правильным и логичным решением. По мнению эксперта, пандемия коронавируса закончилась.